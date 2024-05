Tesla rimuove il supporto ai giochi Steam dai propri veicoli

Tesla ha comunicato ai nuovi acquirenti delle Model S e Model X che non avranno accesso ai giochi di Steam all'interno dei loro veicoli. Lo riporta Electrek.

Un cambio di rotta che arriva a meno di 18 mesi da quando, nel dicembre 2022, la società introdusse un'app nativa Steam, seppur in beta, sulle allora più recenti versioni delle due vetture elettriche.

Da sempre Tesla ha investito molto nell'integrazione dei videogiochi nel suo sistema di infotainment, ma l'arrivo dello store di Valve aveva segnato una sorta di spartiacque, decretando la trasformazione dall'auto da puro mezzo di spostamento a qualcosa di più.

Non è chiarissimo perché Tesla stia abbandonando questa funzione, ma dal messaggio traspaiono ragioni tecniche. "Tesla sta aggiornando il computer gaming della vostra Model X e il vostro veicolo non è più in grado di giocare a Steam. Tutte le altre funzionalità di intrattenimento e app non sono interessate", è quanto fa sapere la casa automobilistica a chi sta ricevendo le ultime versioni di Model S e Model X. Al momento non sembra che la funzionalità sia stata rimossa dai veicoli che la supportavano in precedenza.

Stando a indiscrezioni, il sistema di bordo su cui era stato implementato il supporto a Steam era basato su una APU AMD Ryzen Embedded (Zen+) affiancata da una GPU dedicata Navi 23, con prestazioni simili alla Radeon Pro W6600. All'epoca Musk parlò di un sistema capace di offrire una potenza di calcolo di 10 teraflops.