La postazione racing di Kimi Antonelli costa più di 50.000 euro: ecco com'è fatta

di pubblicata il , alle 11:31 nel canale Motorsport La postazione racing di Kimi Antonelli costa più di 50.000 euro: ecco com'è fatta

Kimi Antonelli ha scelto una soluzione di gamma alta per la sua preparazione e il divertimento simulato, affidandosi a un sistema custom per il training e le sfide online

 

Kimi Antonelli, il giovane pilota di Formula 1, ha investito in un simulatore professionale personalizzato, il Formula Pro realizzato dall'azienda britannica Cool Performance. La soluzione è stata concepita per affiancare l'allenamento intensivo, la memorizzazione dei tracciati e il perfezionamento della memoria muscolare, senza tralasciare il divertimento nelle sessioni di sim racing con gli amici, in particolare su iRacing.

Il fondatore di Cool Performance, Oliver Norris, ha descritto la minuziosa personalizzazione di questo sistema. Ogni elemento è stato calibrato sulle specifiche richieste da Antonelli, dai pedali sviluppati internamente all'azienda fino alle finiture in fibra di carbonio personalizzate. A differenza di molti altri piloti, Antonelli ha espresso una preferenza per una piattaforma statica, scegliendo di concentrarsi su un sistema di feedback aptico di alta gamma piuttosto che su una configurazione full-motion.

Il costo di un sistema su misura come quello di Antonelli è difficile da quantificare con precisione, ma le stime suggeriscono un valore attorno ai 52 mila euro (la versione base della postazione proposta da Cool Performance supera i 35 mila euro).

Sotto il cofano: la configurazione hardware del Formula Pro

La base del simulatore è un cockpit Formula Pro, caratterizzato da un telaio in alluminio verniciato a polvere, assemblato a mano nel Regno Unito secondo gli standard ISO 9001, con garanzia a vita. Il sedile è un modello custom in fibra di vetro con rivestimento in pelle cucito a mano, pensato per replicare l'ergonomia di una monoposto.

Per la simulazione della guida, Antonelli si affida a un sistema CP-S Leo Bodnar Ultimate Simsteering da 26Nm, abbinato a un volante replica del team Mercedes-AMG PETRONAS Formula One. I pedali sono un set idraulico regolabile CP-S, dotato di regolazione completamente elettronica con attuazione a cuscinetti lineari, per una risposta precisa e fedele.

La visualizzazione è affidata a una configurazione a triplo monitor, con tre Samsung Odyssey curvi da 27 pollici, capaci di raggiungere la risoluzione UHD e una frequenza di aggiornamento di 240Hz. La potenza di calcolo proviene da un PC gaming custom, equipaggiato con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080 e un processore Intel Core i9, che garantisce con disinvoltura prestazioni elevate e fluidità grafica.

Il feedback aptico è gestito da un sistema di vibrazione CP-S. Il software include una configurazione CP-S bespoke e una suite completa di titoli di corse già preinstallati. Tra gli extra figurano verniciatura personalizzata, ricami e cuciture sul sedile e un pacchetto di finiture in fibra di carbonio. Il progetto è visibile sulla pagina ufficiale di Cool Performance.

Specifiche tecniche Formula Pro Simulator
Cockpit Telaio in alluminio verniciato a polvere Formula Pro, costruito a mano nel Regno Unito secondo gli standard ISO 9001, con garanzia a vita
Seduta Sedile custom in fibra di vetro con rivestimento in pelle cucito a mano
Base del volante Sistema CP-S Leo Bodnar Ultimate Simsteering da 26 Nm
Volante Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Sim Racing Steering Wheel
Pedaliera Set pedali idraulici regolabili custom CP-S
Regolazione pedali Regolazione completamente elettronica con attuazione a cuscinetto lineare
Display Tripla configurazione con monitor Samsung Odyssey curvi 27" UHD a 240Hz
PC Configurazione gaming custom (Nvidia RTX 5080 / Intel Core i9)
Feedback aptico Sistema di vibrazione aptica CP-S
Software Configurazione su misura CP-S e suite completa di titoli di guida
Extra Verniciatura e livrea personalizzate / cuciture e ricami custom sul sedile / kit da viaggio in fibra di carbonio

Il video di presentazione offre anche scorci esclusivi dell'installazione del simulatore a casa di Kimi Antonelli, e mostra le sue prime reazioni alla guida e i dettagli del setup in azione.

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25 Commenti
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Paganetor30 Giugno 2026, 11:37 #1
be', è uno strumento di lavoro e giustamente ha preso ciò che gli occorre... non è nemmeno tantissimo, viste le cifre che girano in quel settore.

Nell'industria ci sono tecnici che girano con valigie contenenti strumenti che costano il doppio di quella postazione
demon7730 Giugno 2026, 11:37 #2
Cifra spropositata, anche parecchio sovradimensionata per ciò di cui parliamo in realtà.
Facendoci qualche pippozzo di meno ottieni il 99% del risultato con un quarto della cifra o poco più.


...ma del resto è pure Kimi Antonelli. Ci sta tutto direi.
demon7730 Giugno 2026, 11:38 #3
Originariamente inviato da: Paganetor
be', è uno strumento di lavoro e giustamente ha preso ciò che gli occorre... non è nemmeno tantissimo, viste le cifre che girano in quel settore.

Nell'industria ci sono tecnici che girano con valigie contenenti strumenti che costano il doppio di quella postazione


E pure questo è stravero.
gd350turbo30 Giugno 2026, 11:39 #4
Originariamente inviato da: demon77
Cifra spropositata, anche parecchio sovradimensionata per ciò di cui parliamo in realtà.
Facendoci qualche pippozzo di meno ottieni il 99% del risultato con un quarto della cifra o poco più.


...ma del resto è pure Kimi Antonelli. Ci sta tutto direi.


bè 50mila euro per kimi, se li rapportate ad una persona comune, diventa una cifra appunto sul quel ordine di spesa.
coschizza30 Giugno 2026, 11:41 #5
Originariamente inviato da: demon77
Cifra spropositata, anche parecchio sovradimensionata per ciò di cui parliamo in realtà.
Facendoci qualche pippozzo di meno ottieni il 99% del risultato con un quarto della cifra o poco più.


...ma del resto è pure Kimi Antonelli. Ci sta tutto direi.


Spropositata perché tu non ci lavori con quello strumento
!fazz30 Giugno 2026, 11:42 #6
Originariamente inviato da: Paganetor
be', è uno strumento di lavoro e giustamente ha preso ciò che gli occorre... non è nemmeno tantissimo, viste le cifre che girano in quel settore.

Nell'industria ci sono tecnici che girano con valigie contenenti strumenti che costano il doppio di quella postazione


anche di più, qualche anno fà ho usato per una settimana un generatore di forme d'onde arbitrarie che sarà stato 40 x 20 x 20 cm e costava 380k una paura di romperlo
Paganetor30 Giugno 2026, 11:44 #7
Originariamente inviato da: gd350turbo
bè 50mila euro per kimi, se li rapportate ad una persona comune, diventa una cifra appunto sul quel ordine di spesa.


pare (https://www.quotidiano.net/economia...milton-054bb4bd) che guadagni dalla sola Mercedes 5 milioni fissi + 7,5 di bonus (che immagino prenderà, visto come sta andando).

Poi ci sono gli sponsor. Anche senza quelli, i 50.000 euro della postazione per il simulatore equivale per una persona "normale" a mangiare un panino in autogrill
Paganetor30 Giugno 2026, 11:45 #8
Originariamente inviato da: !fazz
anche di più, qualche anno fà ho usato per una settimana un generatore di forme d'onde arbitrarie che sarà stato 40 x 20 x 20 cm e costava 380k una paura di romperlo


immagino la serenità con la quale lo trasportavi e lo usavi
demon7730 Giugno 2026, 11:46 #9
Originariamente inviato da: Paganetor
i 50.000 euro della postazione per il simulatore equivale per una persona "normale" a mangiare un panino in autogrill


Decisamente si.
coschizza30 Giugno 2026, 11:47 #10
Originariamente inviato da: Paganetor
pare (https://www.quotidiano.net/economia...milton-054bb4bd) che guadagni dalla sola Mercedes 5 milioni fissi + 7,5 di bonus (che immagino prenderà, visto come sta andando).

Poi ci sono gli sponsor. Anche senza quelli, i 50.000 euro della postazione per il simulatore equivale per una persona "normale" a mangiare un panino in autogrill


Le proporzioni fra simulatore e panino sono un tantino sballeta non stiamo mica parlando di Musk, kimi è ricco ma da un paio di anni
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