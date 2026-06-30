La postazione racing di Kimi Antonelli costa più di 50.000 euro: ecco com'è fatta

La postazione racing di Kimi Antonelli costa più di 50.000 euro: ecco com'è fattadi Nino Grasso pubblicata il 30 Giugno 2026, alle 11:31 nel canale Motorsport
Kimi Antonelli ha scelto una soluzione di gamma alta per la sua preparazione e il divertimento simulato, affidandosi a un sistema custom per il training e le sfide online
Kimi Antonelli, il giovane pilota di Formula 1, ha investito in un simulatore professionale personalizzato, il Formula Pro realizzato dall'azienda britannica Cool Performance. La soluzione è stata concepita per affiancare l'allenamento intensivo, la memorizzazione dei tracciati e il perfezionamento della memoria muscolare, senza tralasciare il divertimento nelle sessioni di sim racing con gli amici, in particolare su iRacing.
Il fondatore di Cool Performance, Oliver Norris, ha descritto la minuziosa personalizzazione di questo sistema. Ogni elemento è stato calibrato sulle specifiche richieste da Antonelli, dai pedali sviluppati internamente all'azienda fino alle finiture in fibra di carbonio personalizzate. A differenza di molti altri piloti, Antonelli ha espresso una preferenza per una piattaforma statica, scegliendo di concentrarsi su un sistema di feedback aptico di alta gamma piuttosto che su una configurazione full-motion.
Il costo di un sistema su misura come quello di Antonelli è difficile da quantificare con precisione, ma le stime suggeriscono un valore attorno ai 52 mila euro (la versione base della postazione proposta da Cool Performance supera i 35 mila euro).
Sotto il cofano: la configurazione hardware del Formula Pro
La base del simulatore è un cockpit Formula Pro, caratterizzato da un telaio in alluminio verniciato a polvere, assemblato a mano nel Regno Unito secondo gli standard ISO 9001, con garanzia a vita. Il sedile è un modello custom in fibra di vetro con rivestimento in pelle cucito a mano, pensato per replicare l'ergonomia di una monoposto.
Per la simulazione della guida, Antonelli si affida a un sistema CP-S Leo Bodnar Ultimate Simsteering da 26Nm, abbinato a un volante replica del team Mercedes-AMG PETRONAS Formula One. I pedali sono un set idraulico regolabile CP-S, dotato di regolazione completamente elettronica con attuazione a cuscinetti lineari, per una risposta precisa e fedele.
La visualizzazione è affidata a una configurazione a triplo monitor, con tre Samsung Odyssey curvi da 27 pollici, capaci di raggiungere la risoluzione UHD e una frequenza di aggiornamento di 240Hz. La potenza di calcolo proviene da un PC gaming custom, equipaggiato con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080 e un processore Intel Core i9, che garantisce con disinvoltura prestazioni elevate e fluidità grafica.
Il feedback aptico è gestito da un sistema di vibrazione CP-S. Il software include una configurazione CP-S bespoke e una suite completa di titoli di corse già preinstallati. Tra gli extra figurano verniciatura personalizzata, ricami e cuciture sul sedile e un pacchetto di finiture in fibra di carbonio. Il progetto è visibile sulla pagina ufficiale di Cool Performance.
Il video di presentazione offre anche scorci esclusivi dell'installazione del simulatore a casa di Kimi Antonelli, e mostra le sue prime reazioni alla guida e i dettagli del setup in azione.
25 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Nell'industria ci sono tecnici che girano con valigie contenenti strumenti che costano il doppio di quella postazione
Facendoci qualche pippozzo di meno ottieni il 99% del risultato con un quarto della cifra o poco più.
...ma del resto è pure Kimi Antonelli. Ci sta tutto direi.
Nell'industria ci sono tecnici che girano con valigie contenenti strumenti che costano il doppio di quella postazione
E pure questo è stravero.
Facendoci qualche pippozzo di meno ottieni il 99% del risultato con un quarto della cifra o poco più.
...ma del resto è pure Kimi Antonelli. Ci sta tutto direi.
bè 50mila euro per kimi, se li rapportate ad una persona comune, diventa una cifra appunto sul quel ordine di spesa.
Facendoci qualche pippozzo di meno ottieni il 99% del risultato con un quarto della cifra o poco più.
...ma del resto è pure Kimi Antonelli. Ci sta tutto direi.
Spropositata perché tu non ci lavori con quello strumento
Nell'industria ci sono tecnici che girano con valigie contenenti strumenti che costano il doppio di quella postazione
anche di più, qualche anno fà ho usato per una settimana un generatore di forme d'onde arbitrarie che sarà stato 40 x 20 x 20 cm e costava 380k una paura di romperlo
pare (https://www.quotidiano.net/economia...milton-054bb4bd) che guadagni dalla sola Mercedes 5 milioni fissi + 7,5 di bonus (che immagino prenderà, visto come sta andando).
Poi ci sono gli sponsor. Anche senza quelli, i 50.000 euro della postazione per il simulatore equivale per una persona "normale" a mangiare un panino in autogrill
immagino la serenità con la quale lo trasportavi e lo usavi
Decisamente si.
Poi ci sono gli sponsor. Anche senza quelli, i 50.000 euro della postazione per il simulatore equivale per una persona "normale" a mangiare un panino in autogrill
Le proporzioni fra simulatore e panino sono un tantino sballeta non stiamo mica parlando di Musk, kimi è ricco ma da un paio di anni
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