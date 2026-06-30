La postazione racing di Kimi Antonelli costa più di 50.000 euro: ecco com'è fatta

Kimi Antonelli ha scelto una soluzione di gamma alta per la sua preparazione e il divertimento simulato, affidandosi a un sistema custom per il training e le sfide online

Kimi Antonelli, il giovane pilota di Formula 1, ha investito in un simulatore professionale personalizzato, il Formula Pro realizzato dall'azienda britannica Cool Performance. La soluzione è stata concepita per affiancare l'allenamento intensivo, la memorizzazione dei tracciati e il perfezionamento della memoria muscolare, senza tralasciare il divertimento nelle sessioni di sim racing con gli amici, in particolare su iRacing.

Il fondatore di Cool Performance, Oliver Norris, ha descritto la minuziosa personalizzazione di questo sistema. Ogni elemento è stato calibrato sulle specifiche richieste da Antonelli, dai pedali sviluppati internamente all'azienda fino alle finiture in fibra di carbonio personalizzate. A differenza di molti altri piloti, Antonelli ha espresso una preferenza per una piattaforma statica, scegliendo di concentrarsi su un sistema di feedback aptico di alta gamma piuttosto che su una configurazione full-motion.

Il costo di un sistema su misura come quello di Antonelli è difficile da quantificare con precisione, ma le stime suggeriscono un valore attorno ai 52 mila euro (la versione base della postazione proposta da Cool Performance supera i 35 mila euro).

Sotto il cofano: la configurazione hardware del Formula Pro

La base del simulatore è un cockpit Formula Pro, caratterizzato da un telaio in alluminio verniciato a polvere, assemblato a mano nel Regno Unito secondo gli standard ISO 9001, con garanzia a vita. Il sedile è un modello custom in fibra di vetro con rivestimento in pelle cucito a mano, pensato per replicare l'ergonomia di una monoposto.

Per la simulazione della guida, Antonelli si affida a un sistema CP-S Leo Bodnar Ultimate Simsteering da 26Nm, abbinato a un volante replica del team Mercedes-AMG PETRONAS Formula One. I pedali sono un set idraulico regolabile CP-S, dotato di regolazione completamente elettronica con attuazione a cuscinetti lineari, per una risposta precisa e fedele.

La visualizzazione è affidata a una configurazione a triplo monitor, con tre Samsung Odyssey curvi da 27 pollici, capaci di raggiungere la risoluzione UHD e una frequenza di aggiornamento di 240Hz. La potenza di calcolo proviene da un PC gaming custom, equipaggiato con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080 e un processore Intel Core i9, che garantisce con disinvoltura prestazioni elevate e fluidità grafica.

Il feedback aptico è gestito da un sistema di vibrazione CP-S. Il software include una configurazione CP-S bespoke e una suite completa di titoli di corse già preinstallati. Tra gli extra figurano verniciatura personalizzata, ricami e cuciture sul sedile e un pacchetto di finiture in fibra di carbonio. Il progetto è visibile sulla pagina ufficiale di Cool Performance.

Specifiche tecniche Formula Pro Simulator Cockpit Telaio in alluminio verniciato a polvere Formula Pro, costruito a mano nel Regno Unito secondo gli standard ISO 9001, con garanzia a vita Seduta Sedile custom in fibra di vetro con rivestimento in pelle cucito a mano Base del volante Sistema CP-S Leo Bodnar Ultimate Simsteering da 26 Nm Volante Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Sim Racing Steering Wheel Pedaliera Set pedali idraulici regolabili custom CP-S Regolazione pedali Regolazione completamente elettronica con attuazione a cuscinetto lineare Display Tripla configurazione con monitor Samsung Odyssey curvi 27" UHD a 240Hz PC Configurazione gaming custom (Nvidia RTX 5080 / Intel Core i9) Feedback aptico Sistema di vibrazione aptica CP-S Software Configurazione su misura CP-S e suite completa di titoli di guida Extra Verniciatura e livrea personalizzate / cuciture e ricami custom sul sedile / kit da viaggio in fibra di carbonio

Il video di presentazione offre anche scorci esclusivi dell'installazione del simulatore a casa di Kimi Antonelli, e mostra le sue prime reazioni alla guida e i dettagli del setup in azione.