Blocco auto diesel Euro 5, Matteo Salvini e Lombardia a braccetto per annullarlo

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato del blocco alle auto diesel Euro 5 che dovrebbe scattare all'inizio di ottobre, un divieto che impedirebbe a privati ed aziende di utilizzare per la maggior parte della settimana veicoli immatricolati tra il 2011 e il 2015.

Il governo Meloni si era già dichiarato sul piede di guerra per fermare questa nuova imposizione, e nelle ultime ore il ministro dei Trasporto Matteo Salvini è tornato sull'argomento, spiegando come intende agire: "stiamo preparando un emendamento da inserire nel Decreto Infrastrutture, in arrivo in Parlamento, per evitare questo blocco che sarebbe, nella Pianura Padana, causa di enormi problemi famigliari, lavorativi e commerciali".

Dunque il ministro, incurante delle procedure di infrazione a cui l'Italia è sottoposta dall'Europa, motivo dell'introduzione della norma, vuole andare avanti per questa strada, e sembra che stia trovando l'appoggio delle forze interne al suo partito e alleate.

Difatti, anche il consiglio di Regione Lombardia (la regione che sarebbe più colpita, con quasi mezzo milione di veicoli da fermare), ha approvato una mozione presentata da Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega, che chiede di fermare tale divieto, e pensare ad eventuali politiche ambientali alternative.

Anche l'assessore regionale all'ambiente, Giorgio Maione, è dello stesso avviso, facendo inoltre notare come un provvedimento del genere sarebbe unico in Europa. Dai banchi del PD però sottolineano come la Lombardia sia tra le regioni più colpite dall'inquinamento derivante dal trasporto, responsabile fino al 40-45% delle emissioni nocive, e come questo sia causa di record di mallattie respiratorie e cardiovascolari, con un abbassamento della vita media fino a 1-2 anni.